Turkcell U15 Ligi'nde final yolu eşleşmeleri belli olurken, Ligde 2.tur maçları 16-17 Nisan 2022 tarihinde oynanacak. Çeyrek Final 1.maçları 23-24 Nisan 2022, 2.maçları 30 Nisan 2022 tarihinde oynanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Turkcell U15 Ligi'nde final yolu eşleşmeleri belli oldu. Yapılan kura çekiminde 2.tur maçlarının grup liderlerinin ev sahipliğinde tek maç, çeyrek final ve yarı final maçlarının ise çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacağı belirtildi.

Ligde 2.tur maçları 16-17 Nisan 2022 tarihinde oynanacak. Çeyrek Final 1.maçları 23-24 Nisan 2022, 2.maçları 30 Nisan 2022 tarihinde oynanırken, Yarı Final 1.maçları 7-8 Mayıs 2022, 2.maçları 14-15 Mayıs 2022 tarihlerinde oynanacak.

Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kura çekimi sonrası eşleşmeler şöyle oldu;

2.TUR (TEK MAÇ ELİMİNASYON)

Kaplıca Emre Genç Stadı: Kaplıca Karadeniz 61 - Gönyeli SK

BÜY Alpay Volkan Ant. Sahası: Baf Ülkü Yurdu - Türk Ocağı Limasol

Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı TSK- Yonpaş Dumlupınar TSK

GazimağusaCanbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü - Yenicami AK

Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Miracle Değirmenlik SK - SFC Dörtyol SK

Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi DSK - Lefke TSK

Girne Pia Bella Sahası: Doğan Türk Birliği - Esentepe KKSK

Göçmenköy Stadı: Göçmenköy İYSK - SFC 1461 İskele Trabzon SK

ÇEYREK FİNAL (ÇİFT MAÇ ELİMİNASYON)

Kaplıca Karadeniz 61/Gönyeli galibi - Baf Ülkü Yurdu/Türk Ocağı Limasol galibi

Küçük Kaymaklı TSK/Yonpaş Dumlupınar galibi - Mağusa Türk Gücü/Yenicami AK galibi

Miracle Değirmenlik SK/SFC Dörtyol SK galibi - Yeniboğaziçi DSK/Lefke TSK galibi

Doğan Türk Gücü/Esentepe galibi - Göçmenköy İYSK/SFC 1461 İskele Trabzon galibi

YARI FİNAL (ÇİFT MAÇ ELİMİNASYON)

Kaplıca Karadeniz 61/Gönyeli/ Baf Ülkü Yurdu/Türk Ocağı Limasol galibi - Küçük Kaymaklı TSK/Yonpaş Dumlupınar /Mağusa Türk Gücü/Yenicami AK galibi

Miracle Değirmenlik SK/SFC Dörtyol SK/Yeniboğaziçi DSK/Lefke TSK galibi - Doğan Türk Gücü/Esentepe/Göçmenköy İYSK/SFC 1461 İskele Trabzon galibi



