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Turkcell U15 Ligi ilk hafta karşılaşmaları tamamlandı

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Turkcell U15 Ligi ilk hafta karşılaşmaları tamamlandı
Turkcell U15 Ligi ilk hafta karşılaşmaları önceki gün vedün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
 
1.Hafta Toplu Sonuçlar şöyle:
Turkcell U15 Ligi 2.Grup
Alayköy Gençlik-Dikmen Gücü: 4-11
Göçmenköy-Yılmazköy: 7-2
Turkcell U15 Ligi 3.Grup
China Bazaar Gençlik Gücü-Küçük Kaymaklı: 0-8
Yenicami-Hamitköy: 13-0
Turkcell U15 Ligi 4.Grup
Girne Halk Evi-Türk Ocağı: 1-1
Merit Alsancak Yeşilova-Doğan T.Birliği: 0-5
Turkcell U15 Ligi 6.Grup
Yeniboğaziçi-Mormenekşe: 5-1
Vadili-Mesarya: 1-3
Turkcell U15 Ligi 8.Grup
Kaplıca Karadeniz 61-Gençler Birliği: 0-2
SFC 1461 İskele Trabzon-SFC Boğaziçi: 5-2
 
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