Turkcell U15 çeyrek final rövanş maçları cumartesi oynanacak

Turkcell U15 Ligi’de çeyrek final ikinci karşılaşmaları bu Cumartesi oynanıyor.
Program şöyle:
30 Nisan 2022, Cumartesi
11.30 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-SFC Dörtyol
11.30 Güzelyurt BÜY Alpay Volkan Ant. Sahası’nda BafÜ.Yurdu-Gönyeli
11.30 Göçmenköy Stadı’nda Göçmenköy-Doğan T.Birliği
17.00 MağusaCanbulat Stadı’nda MağusaT.Gücü-K.Kaymaklı
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