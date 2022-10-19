Türk Ocağı’nda başkan adayı bulundu

Aksa Süper Ligin Girne ekiplerinden Türk Ocağı’nda Ogün Güntem’in başkanlıktan istifa etmesinden sonra başkan adayı arayışları son buldu.
Ogün Güntem’in yönetim kurulunda görev yapan Tamer Mertkan, aday olduğunu açıkladı.
Türk Ocağı’nın Cuma akşamı saat 17:00’de kulüp lokalinde yapılacak olağan üstü genel kurulunda Mertkan aday olacak. Girne’de bir otelde müdür olarak görev yapan Tamer Mertkan, olağanüstü genel kurulda tek aday olarak üyelerden onay isteyecek.
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