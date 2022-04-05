Türk Ocağı’nda Arslan başkanlığı devretti

Türk Ocağı Limasol Kulübü Başkanı Ahmet Arslan, görevinden ayrılma kararı aldı.

Arslan ayrılık gerekçesi olarak 15 Nisan 2022 tarihinden itibaren Ankara’da KKTC Büyükelçiliğine Eğitim ve Kültür Ateşesi olarak atanmasını gerekçe gösterdi. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte yönetim kurulu toplantısında başkanlığı vekaleten yönetim kurulu üyesi Şeref Çeliktaşlılar’a devrettiğini belirten Arslan, bir yıl daha başkanlık görevi olmasına rağmen sezon bitiminde olağanüstü genel kurul yaparak yeni başkan ve yönetimin oluşmasına olanak verme kararı aldıklarını duyurdu.

