Türk Ocağı’na para cezası verildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 17-19 Aralık 2021 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı.

Disiplin Kurulu,Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan AKSA Süper Lig Türk Ocağı Limasol SK – Doğan Türk Birliği SK müsabakasında, Türk Ocağı Limasol taraftarlarının yaratmış olduğu saha olayları ile ilgili kararı açıkladı.

Disiplin Kurulunun konu ile ilgili açıklaması şöyle:

“Kurulumuz konu ile ilgili raporları değerlendirdikten sonra Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü taraftarlarının maç boyunca tribünden, Doğan Türk Birliği oyuncularına ve maçın hakemlerine doğru içi su dolu pet su şişeleri ve bardakları ile meşaleler ve yanıcı, patlayıcı madde atmış olduklarını raporlardan tespit ederek bu konuda bulgu yaparız.

Yapılan değerlendirme neticesinde, Türk Ocağı LimasolSK’ya, toplam 1,000.-TL tutarında para cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.”

