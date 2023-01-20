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Türk Ocağı’na Gambiya’dan kanat oyuncusu

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Türk Ocağı’na Gambiya’dan kanat oyuncusu
AKSA Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı, ligin ikinci devresinde kadrosunda yer alacak yabancı oyuncusunu belirledi.
Sarı siyahlı ekip Gambiyalı Ousman Sillah’ı kadrosuna kattı. Bilindiği gibi ligin ilk yarısında Fransız asıllı kanat oyuncusu Mohamed Omar Sassi Türk Ocağı’nda forma giymiş, ilk yarının tamamlanmasına kısa süre kala yollar ayrılmıştı. Türk Ocağı’nın yeni transferi 28 yaşındaki kanat oyuncusu Sillah, kendisini sarı siyahlı takımın futbolcusu yapan imzayı KTFF’de attı.
 
 
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