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Türk Ocağı, Mehmetçik’te kamp yaptı

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Türk Ocağı, Mehmetçik’te kamp yaptı
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Aksa Birinci Lig'de mücadele edecek olan Girne takımlarında Türk Ocağı, hazırlıklarını kamp çalışmasıyla sürdürdü.
19 Ağustos’ta Mehmetçik’teki Çelebi Gardens otelde kamp çalışmalarına başlayan Türk Ocağı takımı güç depoladı.
Teknik patron Orçun Volkan nezaretinde Mehmetçik Sahası’nda günde çift antrenmanla kamp çalışmalarını sürdüren sarı siyahlılar dün itibariyle Mehmetçik kampını tamamladı..
 
 
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