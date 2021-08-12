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Türk Ocağı, Katarlı rakibine yenildi

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Türk Ocağı, Katarlı rakibine yenildi
AKSA Süper Lig ekibi Türk Ocağı’nın Kızılcahamam kampı devam ederken, sarı siyahlılar bugünü hazırlık maçıyla geçirdi.
Türk Ocağı, profesyonel olan Katar Birinci Lig ekibi Al Shahania ile hazırlık maçı yaptı. İlk devresi 1 – 0 tamamlanan maçın ikinci devresi gollü geçerken Al Shahaniamaçı 4 – 1 kazandı. Türk Ocağı’nın tek golü Cevdet’ten geldi.
Maçtan önce Türk Ocağı teknik direktörü Mehmet Bolkan ile Al Shahania teknik direktörü FuadlAnwer ile görüşme gerçekleştirdi. Türk Ocağı başkanı Ahmet Arslan ile  AlShahania yöneticisi ise maç öncesinde plaket takdiminde bulundular.
 
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