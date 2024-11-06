Türk Ocağı, Hüseyin Erkan Tutuş’la yollarını ayırdı

Aksa 1. Lig kulüplerinden Türk Ocağı Spor Kulübü, bonservisi kendisinde bulunan başarılı kaleci Hüseyin Erkan Tutuş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Kulüp yetkilileri, Hüseyin Erkan Tutuş’a kulübe verdiği emekler için teşekkür ederken, kalecinin kariyerinde başarı dileklerinde bulundu.
Hüseyin Erkan Tutuş, gösterdiği performansla taraftarların beğenisini kazanmıştı. Ayrılığın ardından Tutuş’un hangi kulübe transfer olacağı ise merak konusu.
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