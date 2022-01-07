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Türk Ocağı Dedekorkut’a emanet

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Türk Ocağı’nda Ertaç Taşkıran’la yolların ayrılması sonrasında tecrübeli teknik direktör Ahmet Dedekorkut takımın başına getirildi

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Türk Ocağı Dedekorkut’a emanet
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AKSA Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı’nda teknik adam değişikliği yaşandı. Sarı siyahlı ekipte Mehmet Merteroğlu da Ertaç’ın birlikte sürdürdüğü görevinden ayrılmasıyla Ahmet Dedekorkut’u göreve getirdi.
Daha önce birkaç kez sarı siyahlı takımın başında görev alan Ahmet Dedekorkut, 2018-19 sezonunun 21’inci haftasında göreve gelmiş, geçtiğimiz Nisan ayında görevinden ayrılmıştı.
Türk Ocağı  2021-22 sezonuna Mehmet Bolkan ile başlamış, ancak ligin başlamasına kısa bir süre kala Bolkan’la yollar ayrılarak Rıza Erseven ile anlaşmıştı. Ligin ilk 7 haftasında kötü bir başlangıç yapan Türk Ocağı Rıza Erseven ile de yollarını ayırmış ve tecrübeli futbolcu Ertaç Taşkıran’a takımı emanet etmişti.
 
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