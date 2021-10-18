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Türk futbolunun acı kaybı

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Samsunspor’un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar, kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

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Türk futbolunun acı kaybı
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Samsunspor’un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar, kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
SAMSUNSPOR AÇIKLADI
"Samsunsporumuzun en önemli değerlerinden, yaşanılan elim kazanın izlerini derin şekilde taşımış, efsane kaptanımız, eski yöneticimiz ve başkanımız Emin Kar'ı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyor. Efsanemiz Emin Kar'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve tüm Spor camiasına başsağlığı diliyoruz."
OĞLU SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Öte yandan Emin Kar’ın vefatını oğlu Mustafa Kar, babasına ait sosyal medya hesabından da duyurdu. Mustafa Kar, "Canım babamı kaybettik. Yarın Büyük Camii'de kılınacak ikindi namazına müteakip defnedilecektir. Başımız sagolsun." mesajını yayınladı.
 
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