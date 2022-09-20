banner875
banner815
Lefke motor sesleriyle inledi
Lefke motor sesleriyle inledi
4 0
EÖP’ten emirnamenin kaldırılmasına destek...
EÖP’ten emirnamenin kaldırılmasına destek...
9 0
 
Avrupa’da zirvedekiler koltuklarını sevdi
Avrupa’da zirvedekiler koltuklarını sevdi
9 0
15 0
“Hani sınır kapılarından geçişler kolaylaşacaktı?”
“Hani sınır kapılarından geçişler kolaylaşacaktı?”
9 0
Kurultayda yumruklar konuştu
Kurultayda yumruklar konuştu
21 0
Klasikler slalom finali için piste çıkıyor
Klasikler slalom finali için piste çıkıyor
62 0
banner797

Turgay Kara, başkanlığa aday

banner476

banner825
Turgay Kara, başkanlığa aday
Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği başkanlığına Turgay Kara resmen aday oldu.
30 Eylül Cuma akşamı yapılacak olan seçimli olağan genel kurulda aday olmayacağını açıklayan Süleyman Göktaş’ın yerine ilk aday Turgay Kara oldu. 
Antrenörler Derneği başkan adaylığı için son başvuru 27 Eylül Salı akşamı dolacak. 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.