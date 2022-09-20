Turgay Kara, başkanlığa aday

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği başkanlığına Turgay Kara resmen aday oldu.

30 Eylül Cuma akşamı yapılacak olan seçimli olağan genel kurulda aday olmayacağını açıklayan Süleyman Göktaş’ın yerine ilk aday Turgay Kara oldu.

Antrenörler Derneği başkan adaylığı için son başvuru 27 Eylül Salı akşamı dolacak.

