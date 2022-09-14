Turan Kaynak Anı Maçı Gençlik Gücü’nün

Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda oynanan Turan Kaynak Anı Maçı’nda Gençlik Gücü rakibi Miracle Değirmenlik’i 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu

Necati KÜLAHLILAR

Miracle Değirmenlik Kulübü tarafından düzenlenen Turan Kaynak Anı Maçı’nda Miracle Değirmenlik ile China Bazaar Gençlik Gücü karşı karşıya geldi.

Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda oynanan maçta Gençlik Gücü rakibi Miracle Değirmenlik’i 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

Gençlik Gücü’ne galibiyeti getiren golleri yabancı futbolcusu Mhushamba atarken, Değirmenlik’in golünü ise Berkem kaydetti.

Maç sonunda takımlara anı kupaları ve plaketleri Değirmelik Başkanı Hakan Törehan ile Turan Kaynak’ın ailesi takdim edildi.

