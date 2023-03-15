Tur ikinci maça kaldı

Stad: Dr. Fazıl Küçük Stadı
Hakemler: Mehmet Sezener, Halil E. Canaloğlu, Serdar Gürpınar
MağusaT.Gücü: Ufuk Şimşek, Ünal, Uğur, Mehmet Gürlü, Bünyamin, Isaac, Emre Özsin(Arif), Mustafa Salk, Pote, Lawrence (Dk.21 Baran), (Dk.46 M. Erol), Şenol Şöför
Cihangir: Dursun C. Ateş, Nurettin, Selçuk, Erol, Mikail, Hakan, Sercan( Berhan), Ali, BabacarDiop, Muhittin Tümbül, Rahmi (Dk.74 Yankı)
Goller: Dk.1 Mustafa Salk (MTG) – Dk.25 Erol Aksunlar (Cihangir)
KırmızıKart: Dk.70 Uğur Gök (MTG)
Northernland Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında Mağusa Türk Gücü ile Cihangir karşı karşıya geldi. Süper Lig’de de zirve mücadelesi veren iki ekip Mağusa, Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda karşılaşırken 90 dakika 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.
Karşılaşmaya ev sahibi Mağusa Türk Gücü adeta golle başladı.
Maçın 25. saniyesinde Mustafa Salk’ın kaydettiği golle MTG 1-0 öne geçti.
25. dakikada Erol Aksunlar ileCihangir skoru 1-1 yaptı.
İlk devre 1-1’lik skorla tamamlandı.
Karşılaşmanın 70. dakikasında ise Mağusa Türk Gücü’nde Uğur Gök gördüğü kırmızı kartla takımını on kişi bıraktı.
90. dakikada Erol Aksunlar’ın ceza sahası içinde Mehmet Gürlü’ye yaptığı müdahale sonrasında MTG penaltı atışı kazandı.Pote’nin kullandığı penaltı atışınıCihangir kalecisiDursun Cem Ateş önleyerek gol olmasına izin vermedi ve maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Kıbrıs Kupası’nda çeyrek final rövanş maçları 28-29 Mart tarihlerinde oynanacak.
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