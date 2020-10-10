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Tünsay’ın yeni yaş mutluluğu

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Tünsay’ın yeni yaş mutluluğu
K-PET Birinci Lig ekiplerinden Mormenekşe’nin özverili yöneticisi Hüseyin Tünsay, dün doğum günü olan oğlu Burak Tünsay’a sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı.
Hüseyin Tünsay, Mormenekşe takımının başarılı forvetlerinden olan Burak’ın yeni yaşının mutluluğuna ortak olurken, baba – oğul Mormenekşe’nin şampiyonluğunu dilediler.
 
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