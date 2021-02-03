banner583
banner590
Beton mikserleri yolları mahvediyor
Beton mikserleri yolları mahvediyor
26 0
Yasağa rağmen piknik
Yasağa rağmen piknik
132 0
 
Fenerbahçe Hatay’da hata yapmadı
Fenerbahçe Hatay’da hata yapmadı
22 0
Toplumsal bağışıklık için toplumun yüzde 90'ını aşılamak lazım
Toplumsal bağışıklık için toplumun yüzde 90'ını aşılamak lazım
23 0
“İki devletten söz edenler AB’ye sormadılar”
“İki devletten söz edenler AB’ye sormadılar”
23 0
AB’den iki devlet formülüne ret
AB’den iki devlet formülüne ret
21 0
Mutasyonlu virüs gelmiş olabilir
Mutasyonlu virüs gelmiş olabilir
29 0
banner529
banner570

Tunalı: Hedef geleceğin şampiyon Çetinkaya’sını yaratmak

banner476

Tunalı: Hedef geleceğin şampiyon Çetinkaya’sını yaratmak
banner601
Çetinkaya Türk Spor Kulübü başkanı Ceran Tunalı, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile özlenen Çetinkaya’yı geri getireceklerini söyledi.
Ceran Tunalı’nın açıklamaları şöyle:
“Yönetim olarak bizler bu bayrağı devralırken ilk söylediğimiz şey özlenen Çetinkaya’yı geri getirmekti.
Hedefimiz günü birlik başarılar değil geleceğin şampiyon Çetinkaya’sını yaratmaktır.Ekip olarak yönetim kurulu, alt yapı antrenörleri, A takım teknik direktör ve antrenörleri,taraftar işbirliğinde bunu hep birlikte başaracağız.”
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.