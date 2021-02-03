Tunalı: Hedef geleceğin şampiyon Çetinkaya’sını yaratmak

Çetinkaya Türk Spor Kulübü başkanı Ceran Tunalı, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile özlenen Çetinkaya’yı geri getireceklerini söyledi.

Ceran Tunalı’nın açıklamaları şöyle:

“Yönetim olarak bizler bu bayrağı devralırken ilk söylediğimiz şey özlenen Çetinkaya’yı geri getirmekti.

Hedefimiz günü birlik başarılar değil geleceğin şampiyon Çetinkaya’sını yaratmaktır.Ekip olarak yönetim kurulu, alt yapı antrenörleri, A takım teknik direktör ve antrenörleri,taraftar işbirliğinde bunu hep birlikte başaracağız.”

