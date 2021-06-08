Tunalı: Günü birlik başarılar için çalışmıyoruz

Ceran Tunalı, “Çetinkaya'nın hedefleri hiç bir zaman bitmeyecektir. Cetinkaya olarak biz günü birlik başarılar elde etmek için değil, şampiyonluklar yaşamak için çalışmalarımızı yürütüyoruz.” açıklamasını yaptı

Tarihinde ilk kez mücadele edeceği Birinci Ligde misafir olma hedefindeki Çetinkaya’nın kulüp başkanı Ceran Tunalı, yeni sezon hazırlıklarının başlamasından sonra açıklamalarda bulundu.

Ceran Tunalı’nın açıklamaları şöyle:

“Çetinkaya olarak sezonu resmen açtık. Yeni sezon öncesinde hedeflediğimiz başarıyı yakalamak için çok çalışmamız gerektiği bilinciyle hareket etmekteyiz.

Çetinkaya'nın hedefleri hiç bir zaman bitmeyecektir.Cetinkaya olarak biz günübirlik başarılar elde etmek için değil, şampiyonluklar yaşamak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım, özlediğimiz, hayal ettiğimiz Çetinkaya’yı eski günlerine döndürebilmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bundan hiçkimsenin şüphesi olmasın.

2021 – 2022 sezonunda Süper Lig,Birinci Lig ve BTM’de mücadele edecek olan tüm takımlarımıza başarılar dilerim. “Başka Çetinkaya yoktur. Yola devam”

