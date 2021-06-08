banner583
Sahte kimlikle oynadı 25 maçta 11 gol atı
Sahte kimlikle oynadı 25 maçta 11 gol atı
7 0
Ambulansa bile yol vermekten aciz sürücülerimiz var
Ambulansa bile yol vermekten aciz sürücülerimiz var
32 0
 
Vural Türkmen anısına yarıştılar
Vural Türkmen anısına yarıştılar
16 0
Geçitkale çöplüğü perişan ediyor
Geçitkale çöplüğü perişan ediyor
39 0
Motodrag yarışı keyif verdi
Motodrag yarışı keyif verdi
23 0
Alkollü sürücü aracıyla bardan içeri giriyordu
Alkollü sürücü aracıyla bardan içeri giriyordu
934 0
Bu gıdalar düşündüğünüzden çok şeker içeriyor
Bu gıdalar düşündüğünüzden çok şeker içeriyor
62 0
banner661
banner570

Tunalı: Günü birlik başarılar için çalışmıyoruz

banner476

Ceran Tunalı, “Çetinkaya'nın hedefleri hiç bir zaman bitmeyecektir. Cetinkaya olarak biz günü birlik başarılar elde etmek için değil, şampiyonluklar yaşamak için çalışmalarımızı yürütüyoruz.” açıklamasını yaptı

banner666
Tunalı: Günü birlik başarılar için çalışmıyoruz
Tarihinde ilk kez mücadele edeceği Birinci Ligde misafir olma hedefindeki Çetinkaya’nın kulüp başkanı Ceran Tunalı, yeni sezon hazırlıklarının başlamasından sonra açıklamalarda bulundu.
Ceran Tunalı’nın açıklamaları şöyle:
“Çetinkaya olarak sezonu resmen açtık. Yeni sezon öncesinde hedeflediğimiz başarıyı yakalamak için çok çalışmamız gerektiği bilinciyle hareket etmekteyiz.
Çetinkaya'nın hedefleri hiç bir zaman bitmeyecektir.Cetinkaya olarak biz günübirlik başarılar elde etmek için değil, şampiyonluklar yaşamak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım, özlediğimiz, hayal ettiğimiz Çetinkaya’yı eski günlerine döndürebilmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bundan hiçkimsenin şüphesi olmasın.
2021 – 2022 sezonunda Süper Lig,Birinci Lig ve BTM’de mücadele edecek olan tüm takımlarımıza başarılar dilerim. “Başka Çetinkaya yoktur. Yola devam”
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.