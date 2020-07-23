Tunalı: Daha güçlü geleceğiz

K-PET Süper Lig'in son hafta maçında Çetinkaya, Düzkaya ile golsüz berabere kalarak tarihinde ilk kez bir alt lige düştü.

Çetinkaya kulüp başkanı Ceran Tunalı, küme düşmeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ceran Tunalı'nın açıklaması şöyle: "Çetinkaya Kıbrıs Türk futbolunun efsanesidir. Küme düşmüş olabiliriz ama bu gerçeği kimse ortadan kaldıramaz. Efsane olmak kolay değildir.. Düştüysek kalkmasını da iyi biliriz. Çetinkaya bugün bir alt lige düştü ama onuru ile düşmüştür. Bunu da kimse gözardı etmesin. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım bu görevi devralırken elimizi ne kadar ağır bir taşın altina koyduğumuzu ve başarmak için savaşmamız gerektiğini bilerek aldık. Çeyinkaya'da futbol oynadığım dönem bana çok şeyler katmıştır. Bana şampiyonluk yaşatmıştır. Kaptanlık görevi verilmiştir. Efsane kadroda savaşmayı öğretmiştir. Bundan dolayı ben Çetinkaya'nın sahipsiz kalmasına göz yumamazdım, futbolcuların ortada kalmasına içim el vermezdi. Biz sadece iyi günde Çetinkaya'nın yanında olmayı değil kötü günde de takımımıza sahip çıkmayı biliriz. Çetinkaya'da yapacak çok işimiz var ve geleceğin şampiyonlarını yaratmak için, Çetinkaya efsanesini devam ettirmek için elimizden ne gelirse yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Toparlanıp daha da güçlü geleceğiz. Bütün futbolcularımızın, teknik heyetimizin, yönetim kurulundaki arkadaşlarıma ve bize destek veren abilerimizin hepsine tek tek teşekkür ederim. Yola devam, başka Çetinkaya yoktur."