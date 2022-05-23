Tunalı aday olmayı düşünmüyor

Aksa 1. Lig’den, Süper Lig’e şampiyon olarak yükselen Lefkoşa ekibi Çetinkaya’ya önümüzdeki hafta yapılacak genel kurulda başkan Ceran Tunalı yeniden aday olmayı düşünmediğini belirtti

Necati KÜLAHLILAR

Aksa Birinci Lig’den şampiyon olarak Aksa Süper Lig’e yükselen Çetinkaya 1 Haziran’da genel kurula gidiyor.

Çetinkaya kulüp başkanı Ceren Tunalı 1 Haziran’da yapılacak genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.

Tunalı, bu ekonomik şartlarda zor olduğunu bildikleri halde ellerini taşın altına koyduklarını belirterek“Gerek ekonomik gerekse manevi yönden kimse elini taşın altına koymadığı anda biz kulübü zor durumdan alıp tekrardan Süper Lige şampiyon olarak yükseldik” dedi.

TUNALI: VİCDANIM RAHATTIR

Çetinkaya kulüp başkanı Ceren Tunalı “Neticede adım benden kaynaklı olmamakla birlikte takımı küme düşüren Başkan olarak bilirler bizi.

Şampiyon olarak da Süper lige yükseldik.Tabii ki şampiyon yapan başkan olarak kabulederlerse ederler, etmezlerse yapacak birşey yok. Ama vicdanım rahattır.”

GENEL KURUL METEHAN TESİSLERİNDE

Çetinkaya Kulübü genel kurulu 1 Haziran Çarşamba günü Metehan’daki Çetinkaya Mustafa Defteralı Tesislerindeki kulüp lokalinde yapılacak.

Saat 19.00 başlayacak olan genel kurulda başkanlığa aday olmak isteyenlerin genel kuruldan 24 saat öncesine kadar kulüp genel sekreteri Özkan Kösezade’ye müracaatlarını yapabilecekleri bildirildi.

