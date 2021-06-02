Tülücü'ye, sarı lacivertli formayı hediye ettiler

Aslanköy Gençlik ve Spor Derneğiyeniden faaliyete geçerken, nezaket ziyaretlerine de başladı. İlk ziyaretini, Aslanköy’ün bağlı olduğu Paşaköy Belediyesine yapanAslanköy heyeti, başkan Habil Tülücü'ye sarı lacivertli Aslanköy forması hediye etti

Aslanköy Gençlik ve Spor Derneği, Rıza Girgin başkanlığında oluşturulan yönetim kurulu ile yeniden faaliyete geçerken, nezaket ziyaretlerine de başladı.

Aslanköy Gençlik ve Spor Derneği heyeti ilk ziyaretini, Aslanköy’ün bağlı olduğu Paşaköy Belediyesine yaparken,başkanHabil Tülücü'ye sarı lacivertli forma hediye ettiler. Aslanköy Gençlik ve Spor Derneğinden ziyaret ile ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

“Aslanköy Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Rıza Girgin ve genel sekreteri Hasan Denizalp,Paşaköy Belediye başkanı Habil Tülücü'yü makamında ziyaret etti.

Aslanköy Gençlik ve Spor Derneği hakkında değerli görüşlerini bizlere aktaran Paşaköy Belediye Başkanı Sn. Habil Tülücü'ye amaç ve hedeflerimizi aktararak fikir alışverişi yapılmıştır. Köyümüzde yapımı Paşaköy Belediyesi tarafından sürdürülen saha konusu hakkında da bilgilerini bizlere paylaşan başkan Tülücü, sahamızın en kısa zamanda tamamlanacağını söyledi.

Paşaköy Belediyesi olarak imkanlar dahilinde desteğini esirgemeyeceğini de sözlerine ekleyen Habil Tülücü, çıktığımız bu yolda bizlere başarılar diledi. Ziyaretimiz sırasında bizi kabul eden ve ağırlayan Paşaköy Belediye başkanı Habil Tülücü'ye teşekkür ederiz.”



