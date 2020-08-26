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Tufan sarı kırmızı giydi

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Tufan sarı kırmızı giydi
K-PET Süper Ligin yeni ekibi Yonpaş Dumlupınar, prensipte anlaştığı futbolculara resmi imza attırmaya başladı.
Yonpaş Dumlupınar serbest transfer hakkını kullanarak takıma transfer olan Gönyeli eski kaptanı Tufan Gençay’a resmi imzayı attırdı.
Sarı kırmızı formayı giyen Tufan, yönetici Mülki Çemender eşliğinde, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda resmi imzayı attı.
 
 
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