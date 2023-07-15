Tufan Gençay, Yeniboğaziçi’nde

Süper Ligin yeni ekiplerinden olan Yeniboğaziçi takımı gerek yerli gerekse yabancı taransferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Ülkemiz futbolunun tecrübeli futbolcularından olan Tufan Gençay ile bir araya gelen Yeniboğaziçi Kulübü Başkanı Mehmet Fahlioğulları ve Kulüp fahri başkanıyla bir araya gelen Tufan Gençay anlaşmaya vararak el sıkıştı.

Gönyeli alt yapısından yetişen ve geçmiş sezonlarda K.Kaymaklı, Dumlupınar, Hamitköy ve Yalova gibi önemli takımlarda forma giymiş yetenekli oyuncu Tufan Gençay ile her konuda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Yetenekli oyuncu 2023/34 Sezonunda Yeniboğaziçi’nin başarısı için ter dökecek.