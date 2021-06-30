banner583
banner676
Instagram bir özelliğini daha test ediyor
Instagram bir özelliğini daha test ediyor
17 0
UKÜ ve GG kupaya yakın
UKÜ ve GG kupaya yakın
19 0
 
Nefes kesen maç İspanya'nın
Nefes kesen maç İspanya'nın
22 0
Mağusa Surları'nda yangın
Mağusa Surları'nda yangın
144 0
Hentbol U-16 liginde sona gelindi
Hentbol U-16 liginde sona gelindi
21 0
Görneç Şah dayısına ağlıyor
Görneç Şah dayısına ağlıyor
727 0
Land Rover Defender'a
Land Rover Defender'a "Yılın Tasarımı" ödülü
47 0
banner661
banner682

TUFAD heyeti Sertoğlu’nuziyaret etti

banner476

TUFAD Başkanı İsmail Dilber, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaretinde Sertoğlu’na, Türkiye Milli Takım forması hediye etti

banner666
TUFAD heyeti Sertoğlu’nuziyaret etti
Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TUFAD) Başkanı İsmail Dilber ve beraberindeki heyet Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret etti.
Yarın başlayacak olan KTFF Antrenör Seminerine katılmak için KKTC’ye gelen kafile başkan Sertoğlu ile görüşmelerde bulundu. KTFF’deki ziyarette TUFAD Başkanı Dilber’e TUFAD Zonguldak Başkanı Ahmet Birdal, Çanakkale Başkanı Mustafa Mete Erten, Kayseri Başkanı Osman Yozgat ve Türkiye Futbol Federasyonu eğitimcisi Atilla Yüce eşlik etti.
KTFF Başkanı Sertoğlu’nun beraberinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Üst Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmekçi ile Eğitim Sorumlusu Dr. Serhat Deniz yer aldı.
Ziyaret sonunda İsmail Dilber,Hasan Sertoğlu’na Türkiye A Milli Takım forması armağan etti.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.