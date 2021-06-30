TUFAD heyeti Sertoğlu’nuziyaret etti

TUFAD Başkanı İsmail Dilber, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaretinde Sertoğlu’na, Türkiye Milli Takım forması hediye etti

Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TUFAD) Başkanı İsmail Dilber ve beraberindeki heyet Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret etti.

Yarın başlayacak olan KTFF Antrenör Seminerine katılmak için KKTC’ye gelen kafile başkan Sertoğlu ile görüşmelerde bulundu. KTFF’deki ziyarette TUFAD Başkanı Dilber’e TUFAD Zonguldak Başkanı Ahmet Birdal, Çanakkale Başkanı Mustafa Mete Erten, Kayseri Başkanı Osman Yozgat ve Türkiye Futbol Federasyonu eğitimcisi Atilla Yüce eşlik etti.

KTFF Başkanı Sertoğlu’nun beraberinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Üst Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmekçi ile Eğitim Sorumlusu Dr. Serhat Deniz yer aldı.

Ziyaret sonunda İsmail Dilber,Hasan Sertoğlu’na Türkiye A Milli Takım forması armağan etti.

