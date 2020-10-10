TSYD Başkent Kupası Sivasspor'un

MKE Ankaragücü'nü 2-0 yenen Demir Grup Sivasspor, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Başkent Kupası'nı müzesine götürdü

Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkent Kupası sahibini buldu. TSYD'nin Ankara ve Sivas şubelerinin ortaklaşa düzenlediği organizasyonda MKE Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor kozlarını paylaştı.

Cumhuriyetin ilanı ve Ankara'nın başkent oluşunun 97'inci yılı etkinlikleri kapsamında oynanan maçı, Demir Grup Sivasspor 2-0 kazandı.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada kırmızı-beyazlıların gollerini 38. dakikada Hakan Arslan, 90+4. dakikada Yatabare attı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI...

GOL: 38. dakikada MKE Ankaragücü kalecisi Friedrich'in hatalı pasında topla buluşan Demir Grup Sivaspor'lu Fajr topu Hakan Aslan'a attı, bu futbolcunun kaleyi karşıdan gören noktadan düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0

44. dakikada MKE Ankaragücü beraberlik golüne yaklaştı, sağ kanattan ceza sahasına yakın bölgeden Emre Güral'ın kullandığı serbest vuruşta top üst direkten geri döndü.

61. dakikada MKE Ankaragücü'nün gelişen atağında Berke Gürbüz'ün ceza yayından vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

76. dakikada MKE Ankaragücü'nde ceza sahası içinde topla buluşan Kitsiou'nun verdiği pasla topla buluşan Börven'in altı pas çizgisinden vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

83. dakikada Şahverdi Çetin'in kullandığı serbest vuruşu, Demir Grup Sivasspor kalecisi Zülfikar Yıldırım güçlükle kornere attı.

85. dakikada MKE Ankaragücü atağında Atilla Taran'ın orta sahadan sürerek getirdiği topla verdiği pasında Mücahit Can'ın ceza sahası içinden vuruşunda ağlara giden topa, bu futbolcunun eline değdiği gerekçesiyle gol değeri verilmedi.

GOL: 90+3. dakikada Demir Grup Sivasspor ikinci golü buldu. Yatabare ceza sahası sağ çaprazdan etkili bir vuruşla takımını 2-0 öne geçiren golü at

