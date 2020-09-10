Trondsen'denTrabzon’a kötü haber

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Trondsen, Marlon ve Pereira, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Norveçli oyuncu Trondsen'in çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi

Karadeniz ekibinde yeni transferlerden Trondsen ve Marlon'dan kötü haber geldi. Antrenmanda sakatlanan 2 futbolcunun da Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtildi.

Ön çapraz bağları koptuğu öğrenilen Trondsen'in 6 ay sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaş maçında forma giyemeyecek bir diğer isim de JoaoPereira. Portekizli oyuncunun arka adalesinde yırtık tespit edildi.

