Tribünler doldu taştı

Niyazi Ergülen

Aksa 1. Ligin 6. Haftasında geçtiğimiz pazar günü Bostancı’da oynanan Yalova – Baf Ülkü Yurdu derbisinde her iki takımın taraftarları tribünleri doldurdu.

Ligin liderlik maçı olan ve Güzelyurt’ta tek maç olanGüzelyurt derbisine seyirciler ilgi gösterdi.Birçok seyirci tribünlerde yer bulamayarak maçı duvar setin önünde seyretti.

