Küçük Kaymaklı Spor Kulübü, kulübün taraftarlarından Fırat Golal’ın erken yaşta hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyor.
Küçük Kaymaklı Spor Kulübü, Fırat Golal’ın vefatı ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
“Tribünde bir eksik, cennette bir fazlayız.Taraftarımız ve bir dönem altyapımızda oynayan Fırat Golal’ın vefat ettiğini derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayız. Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz.”
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