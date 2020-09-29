Küçük Kaymaklı Spor Kulübü, kulübün taraftarlarından Fırat Golal’ın erken yaşta hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyor.

Küçük Kaymaklı Spor Kulübü, Fırat Golal’ın vefatı ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Tribünde bir eksik, cennette bir fazlayız.Taraftarımız ve bir dönem altyapımızda oynayan Fırat Golal’ın vefat ettiğini derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayız. Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz.”

