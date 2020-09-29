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Tribünde bir eksik, cennette bir fazlayız

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Tribünde bir eksik, cennette bir fazlayız
Küçük Kaymaklı Spor Kulübü, kulübün taraftarlarından Fırat Golal’ın erken yaşta hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyor.
Küçük Kaymaklı Spor Kulübü, Fırat Golal’ın vefatı ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
“Tribünde bir eksik, cennette bir fazlayız.Taraftarımız ve bir dönem altyapımızda oynayan Fırat Golal’ın vefat ettiğini derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayız. Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz.”
 
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