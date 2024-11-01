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Tribün Kıbrıs ve BRTK finalist

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Tribün Kıbrıs ve BRTK finalist
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) geleneksel olarak düzenlediği Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası’nda yarı final maçları tamamlandı.
Gönyeli Halı Sahasında gerçekleşen turnuvada medya çalışanları 4 kurumda mücadele ediyorlar. Kutlay Malek’in yönettiği turnuvada grup maçları sonunda yarı final maçları da tamamlandı. Yarı final maçları sonunda Tribün Kıbrıs ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) finale yükselen takımlar oldular.
Gecenin ilk maçında Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Gelengül Production’ı 8 – 4, Tribün Kıbrıs ise Yenidüzen’i 10 – 3 mağlup ederek finale yükseldiler.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve final programı şöyle:
GELENGÜL – BRTK:  4 – 8
TRİBÜN KIBRIS – YENİDÜZEN: 10 – 3
FİNAL 6 KASIM ÇARŞAMBA SAAT 19.00
TRİBÜN KIBRIS – BRTK
 
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