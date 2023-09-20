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Tribün Kıbrıs, şampiyonluğu kutladı

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Tribün Kıbrıs, şampiyonluğu kutladı
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından düzenlenen KTYSD Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası, Gönyeli Halı Sahası’nda gerçekleştirilmiş ve Tribün Kıbrıs Spor Haber Sitesi şampiyon olmuştu.
İlk kez katıldığı KTYSD Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası’nda şampiyon olan Tribün Kıbrıs takımı şampiyonluğunu kutladı. Takımın turnuvadaki sponsorlarından Gönyeli’deki Eski Konak Meyhanesi’nde düzenlenen kutlama yemeğinde futbolcular şampiyonluğun keyfini çıkardılar.
Şampiyonluk kupasıyla anı fotoğraflarının çekildiği, eğlenceli saatlerin yaşandığı Eski Konak Meyhanesi’nin nezih ortamında şampiyonluk coşkusuna Eski Konak Meyhanesi direktörü Bekir Damdelen de ortak oldu.
 
 
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