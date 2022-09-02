Trezeguet, siftah yaptı, Trabzonspor kazandı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Trezeguet, bordo mavili formayla ilk golünü attı.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, HangiKredi Ümraniyespor'a konuk oldu.
Bordo mavililer, 60. dakikada Trezeguet'nin attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 10'a çıkardı. Henüz galibiyeti olmayan Ümraniyespor ise 1 puanda kaldı.
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