Trezeguet, siftah yaptı, Trabzonspor kazandı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Trezeguet, bordo mavili formayla ilk golünü attı.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, HangiKredi Ümraniyespor'a konuk oldu.

Bordo mavililer, 60. dakikada Trezeguet'nin attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 10'a çıkardı. Henüz galibiyeti olmayan Ümraniyespor ise 1 puanda kaldı.

