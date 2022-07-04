Trezeguet 4 yıllığına Trabzonspor'da

Trabzonspor, Aston Villa'nın Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Trezeguet'nin bonservisi ve alacağı yıllık ücret de belli oldu. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Trezeguet ile 4 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edildi. Anlaşmaya ilişkin KAP'a yapılan açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan ile 4 (Dört) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 1.550.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt garanti ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır. Anlaşmaya göre, Aston Villa Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 4.000.000.-EUR, 4 yıla yayılmış 4 taksit halinde ödenecektir. Aston Villa Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %10'u, ödenecektir." Trezeguet, 2017'de transfer olduğu Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'da iki sezon forma giymişti. Kasımpaşa'da 71 resmi maça çıkan Mısırlı oyuncu, 25 gol atıp, 18 de gol pası vermişti. Trezeguet, geçen sezonun ikinci yarısında Medipol Başakşehir ile çıktığı 13 maçta ise 6 gol kaydedip, 4 asiste imza atmıştı. Fırtına'dan 5. transfer Yeni sezon öncesi Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolatlı ve Denswil’i kadrosuna katan Trabzonspor, Trezeguet ile birlikte 5. transferini yapmış oldu.



