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Trendyol Süper Lig’de 12. Hafta heyecanı başlıyor

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Trendyol Süper Lig’de 12. Hafta heyecanı başlıyor
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftası bugün oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Kasımpaşa, Kayserispor'u konuk edecek.
Haftanın açılış maçında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da Bellona Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarının programı şöyle:
BUGÜN
19.00 Kasımpaşa-Bellona Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)
9 Kasım Cumartesi:
12.30 Onvo Antalyaspor-Sipay Bodrumspor (Corendon Airlines Park Antalya)
15.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)
18.00 Adana Demirspor-ikas Eyüpspor (Yeni Adana)
18.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)
10 Kasım Pazar:
12.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor (Gürsel Aksel)
15.00 Galatasaray-Samsunspor (RAMS Park)
18.00 RAMS Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)
18.00 Fenerbahçe-Net Global Sivasspor (Ülker)
 
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