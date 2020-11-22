Trabzonspor’un galibiyet hasreti bitti

Stat: Medical Park
Hakemler: Erkan Özdamar, Serkan Olguncan, Kamil Çetin
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira (Dk. 86 Serkan Asan), Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür (Dk. 84 Djaniny), Baker, Ekuban, Nwakaeme (Dk. 86 Bilal Başacıkoğlu), Afobe (Dk. 62 Flavio)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Mehmet Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Mina, Kaan Kanak, Obertan, Sissoko (Dk. 88 Hamroun), Donald, Rashad Muhammed (Dk. 72 Emrah Başsan), Novikovas, Gomes
Gol: Dk. 23 Ekuban (Trabzonspor)
Medical Park Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 23. dakikada Ekuban attı.
Bu sonucun ardından 5 hafta sonra galip gelen Trabzonspor puanını 9'a yükseltti. 3 puan hasreti 5 maça çıkan BB Erzurumspor ise 8 puanda kaldı.
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