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Trabzonspor’da Saviç sakatlandı

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Trabzonspor’da Saviç sakatlandı
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Trabzonspor Kayserispor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir açıklamasında "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’in ertelenen 3. haftasında Bellona Kayserispor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Stefan Savic’in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst arka adalesinde (hamstring grubu) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır.'' ifadelerine yer verdi.

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