Trabzonspor’da Abdülkadir şoku

Süper Lig'in 15. haftasında şampiyonluk adayı iki takım bugün Trabzon'da karşı karşıya gelecek. Son haftalardaki yükselişini devam ettirmek isteyen Trabzonspor'da Ekuban'ın bu maçta oynama ihtimalinin düşük olduğu, kararın maç saatinde verileceği belirtildi. Trabzon medyasından 61 Saat'e göre Ekuban için son dakikaya kadar beklenecek ancak Trtspor'a göre ise Ganalı hücumcunun oynama ihtimali yok.
ABDÜLKADİR ÖMÜR'DE İKİNCİ TEST DE POZİTİF
Öte yandan Trabzonspor'a ikinci bir kötü haber de Abdülkadir Ömür'den geldi. Başarılı oyuncunun ikinci koronavirüs testi de pozitif çıktı. Abdülkadir Galatasaray maçında oynayamayacak.
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