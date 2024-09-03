Trabzonspor, teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in getirildiğini duyurdu. Bordo-mavili ekibin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Birlikte başaracağız, yeniden tarih yazacağız. Evine tekrar hoş geldin Şenol Güneş" ifadeleri kullanıldı

Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemi başladı. Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılmasının ardından teknik direktör arayışını sürdüren bordo-mavililer, Şenol Güneş ile anlaştı.

"YENİDEN TARİH YAZACAĞIZ"

Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesaplarından teknik direktör Şenol Güneş'in fotoğraflarının yer aldığı bir paylaşımda bulunarak, "Birlikte başaracağız, yeniden tarih yazacağız. Evine tekrar hoş geldin Şenol Güneş." ifadesini kullandı.

Sezona istediği gibi başlangıç yapamayan Karadeniz Fırtınası, teknik direktör Avcı ile yollarını ayırmıştı.

Bordo-mavili ekipte teknik adam arayış sürecinde birçok antrenörün adı geçerken, tercih Güneş'ten yana kullanıldı.

Pazartesi günü İstanbul'da kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ile ilk görüşmeyi yapan deneyimli teknik adam ile ikinci görüşmede anlaşıldığı öğrenildi.

Güneş'in bugün (04.09.2024) akşam saatlerinde Trabzon'da olacağı ve 5 Eylül Perşembe günü bordo-mavili takımın çalışmasında yer alacağı belirtildi.

Şenol Güneş, Trabzonspor'un başında ilk maçına eski takımı Beşiktaş karşısında çıkacak.

5. GÜNEŞ DÖNEMİ

Şenol Güneş, teknik direktörlük hayatında Trabzonspor ile beşinci kez anlaşmaya vardı.

Güneş, bordo-mavili takımın başına 1988-89 döneminde Werner Biscup, 1993-94 döneminde George Leekens, 2004-2005 sezonunda Ziya Doğan, bu sezon da Abdullah Avcı'dan sonra getirildi.

Trabzonspor'da kaleci olarak forma giydiği yıllarda 6 şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş, teknik adam olarak 1988-89 sezonunda ilk, 1993-1997 arasında ikinci, 2004-2006 yılları arası üçüncü, 2009-2013 yıllarında da dördüncü dönemini yaşadı.

En son Trabzonspor'un 2012-2013 sezonunun 19. haftasında deplasmanda Elazığspor karşısında 3-1'lik mağlubiyetin ardından görevinden ayrılan Güneş, 27 Ocak 2013 tarihinde oynanan bu karşılaşmanın ardından 4237 gün sonra tekrar eski takımına geri döndü.

Güneş ile bordo-mavili takım, 2 kez Türkiye Kupası, 1 kez Süper Kupa, 1 kez de dönemin Cumhurbaşkanlığı kupasına sahip olmuştu.

