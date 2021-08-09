Trabzonspor’a Danimarkalı forvet

Karadeniz temsilcisi, transferi sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile duyurdu.
Danimarkalı ismi taşıyan uçak Trabzon'a iniş yaptı.
Cornelius, geçtiğimiz sezon Parma forması ile 29 maçta oynarken, bir gol ve dört asistlik performans sergiledi.
Danimarkalı forvet, aynı zamanda milli takım forması ile de 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasında çıktığı dört müsabakada 61 dakika süre aldı.
28 yaşındaki futbolcu, daha önce Atalanta ve Bordeaux forması giymişti.
Trabzonspor, Cornelius transferini açıkladı.
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