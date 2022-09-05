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Trabzonspor'un Avrupa kadrosu belli oldu

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Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu. Kadroda Edin Visca, Serkan Asan, Bruno Peres, Fode Koita ve AndersT rondsen yer almadı

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Trabzonspor'un Avrupa kadrosu belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Trabzonspor'un Avrupa kadrosu belli oldu.
Organizasyonda H Grubu'nda yer alacak Trabzonspor, UEFA'ya 25 kişilik oyuncu listesini bildirdi.
Bordo-mavili ekibin kadrosunda EdinVisca, BrunoPeres, Serkan Asan, FodeKoita ve AndersTrondsen yer almadı.
Trabzonspor'un UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler bulunuyor:
Kaleciler: Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe
Defanslar: MarcBartra, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, StefanoDenswil, JensStrygerLarsen, Yusuf Erdoğan, Eren Elmalı
Orta sahalar: ManolisSiopis, Dorukhan Toköz, MarekHamsik, Enis Bardhi, Yusuf Yazıcı, AnastasiosBakasetas, Jean-PhilippeGbamin, DoğucanHaspolat, Abdülkadir Ömür
Forvetler: Umut Bozok, Djaniny, Naci Ünüvar, Maxi Gomez, Jean EvrardKouassi, Trezeguet, Lahtimi
 
 
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