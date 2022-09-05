Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu. Kadroda Edin Visca, Serkan Asan, Bruno Peres, Fode Koita ve AndersT rondsen yer almadı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Trabzonspor'un Avrupa kadrosu belli oldu.

Organizasyonda H Grubu'nda yer alacak Trabzonspor, UEFA'ya 25 kişilik oyuncu listesini bildirdi.

Bordo-mavili ekibin kadrosunda EdinVisca, BrunoPeres, Serkan Asan, FodeKoita ve AndersTrondsen yer almadı.

Trabzonspor'un UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe

Defanslar: MarcBartra, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, StefanoDenswil, JensStrygerLarsen, Yusuf Erdoğan, Eren Elmalı

Orta sahalar: ManolisSiopis, Dorukhan Toköz, MarekHamsik, Enis Bardhi, Yusuf Yazıcı, AnastasiosBakasetas, Jean-PhilippeGbamin, DoğucanHaspolat, Abdülkadir Ömür

Forvetler: Umut Bozok, Djaniny, Naci Ünüvar, Maxi Gomez, Jean EvrardKouassi, Trezeguet, Lahtimi



