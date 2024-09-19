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Trabzonspor, son dakikada puanı kurtardı

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Bellona Kayserispor ile 2-2 berabere kadı. Ligde dördüncü beraberliğini alan bordo mavili ekip, 3 puanla yine tanışamadı

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Trabzonspor, son dakikada puanı kurtardı
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Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor ile Bellona Kayserispor Papara Park'ta karşı karşıya geldi.

Trabzonspor, rakibi karşısında 2-0 yenik düştüğü maçta son dakikalarda bulduğu gollerle karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı.

Ligde bu karşılaşmaya kadar yaptığı 3 maçtan da beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, yine 3 puanla tanışamadı.

Kayserispor, 12. dakikada Hasan Ali Kaldırım ve 63. dakikada Boa Morte'nin golleriyle öne geçerken pes etmeyen Trabzonspor ise 89. dakikada Umut Bozok ve 90+8. dakikada Denswil'in golleriyle skoru 2-2'ye getirdi.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip birer puanla sahadan ayrıldı.

Kayserispor'da Gökhan Sazdağı, 87. dakikada 2. sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sezon henüz galibiyet alamayan Trabzonspor 4 puana yükselirken. Kayserispor ise puanını 3 yaptı.

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