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Trabzonspor, Sivas'a takıldı

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Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaştı. Müsabaka ilk devrede atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere sona erdi

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Trabzonspor, Sivas'a takıldı

Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor, 21. hafta maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 20. dakikasında ev sahibi ekip Leke James'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Bordo mavili ekip bu gole 24. dakikada Abdülkadir Ömür ile karşılık verdi ve kısa süre içerisinde beraberliği yakaladı.

Müsabakanın kalan süresinde başka gol sesi çıkmadı ve lider Trabzonspor, zorlu Sivas deplasmanından 1 puanla ayrıldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın 90. dakikasında saha içerisine girdiği için kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından puanını 50'ye çıkaran Fırtına, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Konyaspor'un 11 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor ise 30 puan, maç fazlası ve averajla 9. sırada yer aldı. 

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