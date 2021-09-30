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Trabzonspor, Siopis ve Denswil'e imza töreni düzenledi

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Trabzonspor'da transferin son günlerinde takıma katılan Manolis Siopis ve Stefano Denswil, sezon sonunda hep birlikte başarının altına imza atacaklarını söyledi

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Trabzonspor, Siopis ve Denswil'e imza töreni düzenledi
Trabzonspor'da Manolis Siopis ve Stefano Denswil için imza töreni düzenlendi.
Bordo-mavili kulübün transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Siopis ve Denswill için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni gerçekleştirildi.
Kulübün internet sitesinde yer alan habere göre, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde ManolisSiopis ve StefanoDenswil'e imza töreni yapıldı.
İmza töreninde konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Aramıza en son olarak katılan iki oyuncumuzun imza töreni için birlikteyiz. Siopis hiç yabancı gözükmüyor, profilden bakınca burun ve kulak bu toprakların çocuğu gibi. Aslında zaten bu takıma katılan, bu takımın forması için ter döken her oyuncu bizden biri, içimizden biri. Onun için öncelikle her iki oyuncumuza da 'hoş geldin' diyorum." dedi.
 
 
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