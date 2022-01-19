banner762
banner753
Tilkiler hava soğudukça ağıllara dadanıyor
Tilkiler hava soğudukça ağıllara dadanıyor
147 0
“Adada neler yok ki”
“Adada neler yok ki”
38 0
 
COVID-19’dan bir günde dört ölüm
COVID-19’dan bir günde dört ölüm
376 0
“Çocuklar için hepimizin her zaman yapacak bir şeyi var”
“Çocuklar için hepimizin her zaman yapacak bir şeyi var”
22 0
Sivil Savunma Teşkilatı'ndan saygı yürüyüşü
Sivil Savunma Teşkilatı'ndan saygı yürüyüşü
12 0
Çiftçi, ekinlerini ilaçlamakta kararsız
Çiftçi, ekinlerini ilaçlamakta kararsız
131 0
Bugüne kadarki en büyük oy pusulası
Bugüne kadarki en büyük oy pusulası
51 0
banner661
banner726

Trabzonspor Okan'ı geçemedi

banner476

Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor, 22. hafta maçında konuk ettiği GZT Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavili ekip, uzatma dakikalarında kazandığı penaltı atışından Bakasetas ile yararlanamadı

banner714
Trabzonspor Okan'ı geçemedi

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Konuk GZT Giresunspor, 68. daikada Umut Nayır ile 1-0 öne geçti. Bu gole ev sahibi Trabzonspor, forveti Andreas Cornelius ile 78. dakikada yanıt verdi: 1-1

Bordo-mavili ekip, 90+2'de VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Bakasetas'ın kullandığı atışı kaleci Okan çeldi. Ancak hakem Alper Ulusoy, VAR incelemesi sonrası penaltı atışını tekrarlattı. Bakasetas'ın kullandığı atışta Giresunspor kalecisi Okan bir kez daha gole izin vermedi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Lider Trabzonspor puanını 51'e  GZT Giresunspor ise 26'ya çıkardı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.