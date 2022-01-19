Trabzonspor Okan'ı geçemedi

Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor, 22. hafta maçında konuk ettiği GZT Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavili ekip, uzatma dakikalarında kazandığı penaltı atışından Bakasetas ile yararlanamadı

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Konuk GZT Giresunspor, 68. daikada Umut Nayır ile 1-0 öne geçti. Bu gole ev sahibi Trabzonspor, forveti Andreas Cornelius ile 78. dakikada yanıt verdi: 1-1

Bordo-mavili ekip, 90+2'de VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Bakasetas'ın kullandığı atışı kaleci Okan çeldi. Ancak hakem Alper Ulusoy, VAR incelemesi sonrası penaltı atışını tekrarlattı. Bakasetas'ın kullandığı atışta Giresunspor kalecisi Okan bir kez daha gole izin vermedi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Lider Trabzonspor puanını 51'e GZT Giresunspor ise 26'ya çıkardı.