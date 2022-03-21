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Trabzonspor mutlu son için gün sayıyor

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Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor, şampiyonluk hesapları yapıyor. Bordo-mavililer, 3 maç kazanması halinde mutlu sona ulaşacak

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Trabzonspor mutlu son için gün sayıyor
Trabzonspor'a şampiyonluk için 3 galibiyet yetiyor. Ligde 70 puanla zirvede yer alan bordo-mavililer, şampiyonluk için kritik maçlara çıkacak.
Abdullah Avcı ve öğrencileri ligde 3 maç kazanması halinde rakiplerinin durumuna bakmaksızın şampiyonluğa ulaşacak.
Bordo-mavililerin şampiyonluk turu için Nisan ayı oldukça önemli. En yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'a 15 puan fark atan Karadeniz ekibi, Nisan ayında 5 Süper Lig maçına çıkacak.
Trabzonspor Nisan ayının ilk sınavını milli ara dönüşünde Beşiktaş karşısında verecek. Bordo-mavililer daha sonra Gaziantep Futbol Kulübü, VavaCars Fatih Karagümrük, Adana Demirspor ve Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.
Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalardan 9 puan çıkardığı takdirde; en yakın rakibine ikili averaj üstünlüğü bulunduğu için Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayacak.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ediyor. Abdullah Avcı'nın öğrencileri Yukatel Kayserispor ile yarı finalde karşılaşacak.  
 
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