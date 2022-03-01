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Trabzonspor kupada ilk yarı finalist

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Trabzonspor kupada ilk yarı finalist
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. 
Karşılaşmayı 2-0 kazanan Trabzonspor Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın 12. dakikasında Edin Visca ile öne geçen Trabzonspor ilk yarıyı bu skorla önde kapattı. İkinci yarının 89. dakikasında Berat Özdemir ile skoru 2-0 yapan Trabzonspor kupada yarı finale yükselen ilk takım oldu.
 
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