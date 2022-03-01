Trabzonspor kupada ilk yarı finalist

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Trabzonspor Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın 12. dakikasında Edin Visca ile öne geçen Trabzonspor ilk yarıyı bu skorla önde kapattı. İkinci yarının 89. dakikasında Berat Özdemir ile skoru 2-0 yapan Trabzonspor kupada yarı finale yükselen ilk takım oldu.

