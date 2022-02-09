Trabzonspor kupada da ilerliyor

Spor Toto Süper Lig'de açık ara liderliğini sürdüren Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Altaş Denizlispor'a konuk oldu.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede konuk Trabzonspor, 8. dakikada Hüseyin Türkmen ile 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Altaş Denizlispor, 58. dakikada Mustafa Çeçenoğlu ile 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Bordo-mavili ekip, yeni transferi Jean Kouassi ile 77. dakikada bir kez daha öne geçti: 1-2

Kalan sürede başka gol olmadı ve Abdullah Avcı'nın yönettiği Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

