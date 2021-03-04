Trabzonspor, Kasımpaşa'yı Bakasetas’la geçti

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Bordo-mavili ekibin golleri Djaniny ve Bakasetas'tan gelirken, Kasımpaşa'nın tek sayısını Yusuf Erdoğan kaydetti

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kerem Ersoy, Mustafa Savranlar

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tosic (Dk. 90 Yasin Dülger), Brecka, Haddadi, Sadiku, Drinkwater (Dk. 69 Koomson), Hajradinovic (Dk. 86 Furkan Külekçi), Bistrovic, Yusuf Erdoğan, Varga (Dk. 86 Anıl Koç)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Marlon, Vitor Hugo, Edgar, Serkan Asan (Dk. 62 Yunus Mallı), Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak, Ekuban (Dk. 88 Afobe), Bakasetas, Nwakaeme (Dk. 89 Yusuf Sarı), Djaniny (Dk. 83 Baker)

Goller: Dk. 24 Djaniny, Dk. 73 Bakasetas (Trabzonspor), Dk. 39 Yusuf Erdoğan (penaltıdan) (Kasımpaşa)



Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

İstanbul'daki karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 24'te JorgeDjaniny ve 73'te AnastasiosBakasetas attı.

Trabzonspor'un devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Bakasetas, bordo-mavili formayla ligde çıktığı 7. maçta 4. kez gol sevinci yaşadı. Yunan futbolcu ayrıca Süper Lig'de Kasımpaşa'ya karşı forma giydiği 5 resmi maçta 4 gol attı.

Kasımpaşa'nın tek golünü 39'da Yusuf Erdoğan (penaltı) kaydetti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor puanını 51 yaptı.

Fuat Çapa'nın çalıştırdığı Kasımpaşa ise 29 puanda kaldı.



