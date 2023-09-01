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Trabzonspor, İstanbul'da kendine geldi

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Trabzonspor, İstanbul'da kendine geldi
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Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.

Trabzonspor, 15. dakikada Enis Destan, 28 ve 64. dakikalarda Enis Bardhi, 45. dakikada Filip Benkovic ve 82. dakikada Göktan Gürpüz'ün attığı golle karşılaşmayı 5-1 kazandı.

Kasımpaşa'nın tek golünü 85. dakikada Claudio Winck kaydetti.

Ligde üst üste iki maçını kaybeden bordo mavililer bu galibiyetle puanını 6'ya çıkardı. Trabzonspor ligin açılış maçında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etmişti.

Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Kasımpaşa 5 puanda kaldı.

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