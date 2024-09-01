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Trabzonspor galibiyeti unuttu

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Teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4'üncü haftasında İkas Eyüpspor ile 0-0 berabere kalarak bu sezonki 2. puanını aldı

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Trabzonspor galibiyeti unuttu
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden İkas Eyüpspor, 4'üncü haftada Trabzonspor'u ağırladı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetti. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
Sezona iyi başlayan Eyüpspor, bu beraberlikle puanını 8'e, ilk hafta Sivasspor ile berabere kalan Trabzonspor puanını 2'ye yükseltti.
 
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