Trabzonspor galibiyeti unuttu

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden İkas Eyüpspor, 4'üncü haftada Trabzonspor'u ağırladı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetti. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
Sezona iyi başlayan Eyüpspor, bu beraberlikle puanını 8'e, ilk hafta Sivasspor ile berabere kalan Trabzonspor puanını 2'ye yükseltti.
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