Trabzonspor galibiyeti unuttu

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4'üncü haftasında İkas Eyüpspor ile 0-0 berabere kalarak bu sezonki 2. puanını aldı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden İkas Eyüpspor, 4'üncü haftada Trabzonspor'u ağırladı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetti. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Sezona iyi başlayan Eyüpspor, bu beraberlikle puanını 8'e, ilk hafta Sivasspor ile berabere kalan Trabzonspor puanını 2'ye yükseltti.

