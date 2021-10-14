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Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

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Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak Trabzonspor Fenerbahçe maçını Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

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Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
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Haftanın en önemli mücadelesi olan ve Trabzonspor'un, Fenerbahçe'yi konuk edeceği önemli karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 9. haftada görev alacak hakemler şunlar:

Yarın

20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

16 Ekim Cumartesi

13.30 GZT Giresunspor-Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar

16.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus

17 Ekim Pazar

13.30 Kasımpaşa-Göztepe: Cüneyt Çakır

16.00 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler

16.00 Altay-VavaCars Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Şansalan

18 Ekim Pazartesi

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor: Ümit Öztürk

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