Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Haftanın en önemli mücadelesi olan ve Trabzonspor'un, Fenerbahçe'yi konuk edeceği önemli karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 9. haftada görev alacak hakemler şunlar:
Yarın
20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
16 Ekim Cumartesi
13.30 GZT Giresunspor-Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar
16.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus
17 Ekim Pazar
13.30 Kasımpaşa-Göztepe: Cüneyt Çakır
16.00 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler
16.00 Altay-VavaCars Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Şansalan
18 Ekim Pazartesi
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor: Ümit Öztürk