Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak Trabzonspor Fenerbahçe maçını Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Haftanın en önemli mücadelesi olan ve Trabzonspor'un, Fenerbahçe'yi konuk edeceği önemli karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 9. haftada görev alacak hakemler şunlar:



Yarın



20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan



16 Ekim Cumartesi



13.30 GZT Giresunspor-Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar



16.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: Mete Kalkavan



19.00 Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus



17 Ekim Pazar



13.30 Kasımpaşa-Göztepe: Cüneyt Çakır



16.00 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler



16.00 Altay-VavaCars Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa



19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Şansalan



18 Ekim Pazartesi



20.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor: Ümit Öztürk